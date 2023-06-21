Yahudi yerleşimciler Filistinlilere saldırdı: 1 ölü, 12 yaralı | Video

Yahudi yerleşimciler, Filistin’in Batı Şeria bölgesinde 1 Filistinliyi öldürdü, 12 Filistinliyi yaraladı. İsrail askerleri tarafından korunan Yahudi yerleşimciler silahsız halka karşı acımasızca güç kullandı ve çok sayıda aracı ateşe verdi.