Yakalanan PKK'lının HDP bağı ifadeden çıktı | Video

Bölücü terör örgütü PKK’nın Yunanistan’daki Lavrion Kampı’ndan terör saldırısı için geldiği ifade edilen ve İstanbul Emniyeti İstihbarat ve Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü Polisleri tarafından Esenyurt’ta yakalanan “Delil” kod adlı Hüsamettin T.’nin bir yakınının Mart 2022’de güvenlik güçlerine ifade verdiği ortaya çıktı. İddialara göre Hüsamettin T.’nin yakını o ifadede Hüsamettin T.’nin Mart ayında bölücü terör örgütü PKK’nın Lavrion Kampı’na katıldığını ve öncesinde üç yıl boyunca HDP Binaları’na gidip geldiğini söyledi. O ifade “Bölücü terör örgütü PKK ile HDP’nin arasındaki bağı ortaya koyuyor” yorumlarına yol açtı.