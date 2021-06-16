Video Haber Yalan siyaseti ile ekonomiye saldırı! O yalan da tutmadı

Yalan siyaseti ile ekonomiye saldırı! O yalan da tutmadı

Yalan siyaseti ile ekonomiye saldırı! O yalan da tutmadı
16.06.2021 | 13:04

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Türkiye’de seçimle bir yere gelemeyeceğini anlayanlar türlü yollarla iktidar devşirmeye çalışsa da çabaları boşa çıkıyor. Pandemi döneminde Türkiye’nin diz çökmesini, kriz ortamı oluşmasını arzu edenler bunun için büyük çaba içine girdiler. Ancak Türkiye aldığı etkin ve hızlı kararlar ile pandemi döneminde hem işyerlerini hem işçileri hem de hane halklarını desteksiz bırakmadı. Bu güne kadar yapılan desteklerin mali boşunu 660 milyar lirayı geçerken neye ihtiyaç varsa o destek yapılmaya devam ediyor. Bütün çabalarına rağmen istediklerini alamayanlar son olarak ‘devlet borç batağında’ yalanına sarıldılar…

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