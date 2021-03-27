Yalova'da karayolunda yerde gördüğü Türk bayrağını aracını durdurarak alan zabıta memuru kamerada

Yalova'da zabıta memuru Faruk Dağaşan, karayolu üzerinde otomobiliyle seyir halindeyken, yol ortasında gördüğü Türk bayrağını yerden alıp otomobiline koydu. Dağaşan'ın trafiği tehlikeye atmamak için aracını yol kenarına çekip, bayrağı aldığı anlar ise çevredeki güvenlik kameralarına yansıdı. Dağaşan, "Yapmam gerekeni yaptım. Gururluyum. Türk bayrağını kimse yerde bırakamaz” dedi.