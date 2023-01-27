Yanan evde baygınlık geçiren adamı arkadaşları kurtardı | Video
Samsun'da bir evde çıkan yangın sırasında içeride baygınlık geçiren adamı ölümden arkadaşları kurtarırken, alevler itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.
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