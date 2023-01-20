Yangında can pazarı: Mahsur kalan anne ve 2 çocuğunu itfaiye ekipleri böyle kurtardı | Video
Osmaniye’nin Düziçi ilçesinde bir apartmanın ikinci katında çıkan yangında, anne ve iki çocuğu itfaiye ekiplerince son anda kurtarıldı.
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