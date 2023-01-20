Video Haber Yangında can pazarı: Mahsur kalan anne ve 2 çocuğunu itfaiye ekipleri böyle kurtardı | Video
Yangında can pazarı: Mahsur kalan anne ve 2 çocuğunu itfaiye ekipleri böyle kurtardı | Video

Yangında can pazarı: Mahsur kalan anne ve 2 çocuğunu itfaiye ekipleri böyle kurtardı | Video

20.01.2023 | 20:49

Osmaniye’nin Düziçi ilçesinde bir apartmanın ikinci katında çıkan yangında, anne ve iki çocuğu itfaiye ekiplerince son anda kurtarıldı.

VİDEO DEVAM EDİYOR

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Yangında can pazarı: Mahsur kalan anne ve 2 çocuğunu itfaiye ekipleri böyle kurtardı | Video 01:54
Yangında can pazarı: Mahsur kalan anne ve 2 çocuğunu itfaiye ekipleri böyle kurtardı | Video 20.01.2023 | 20:49
Son dakika | İstanbul’da büyük buluşma: Başkan Erdoğan Roman vatandaşlara müjdeleri sıraladı | Video 26:36
Son dakika | İstanbul'da büyük buluşma: Başkan Erdoğan Roman vatandaşlara müjdeleri sıraladı | Video 20.01.2023 | 20:45
İstanbul’da yağmur trafiği: Yoğunluk yüzde 90’a ulaştı | Video 02:00
İstanbul'da yağmur trafiği: Yoğunluk yüzde 90'a ulaştı | Video 20.01.2023 | 20:36
Pendik’te yumruklu, taşlı, silahlı aidat kavgası kamerada: 2 yaralı | Video 03:36
Pendik’te yumruklu, taşlı, silahlı aidat kavgası kamerada: 2 yaralı | Video 20.01.2023 | 20:09
Alaplı 21.5 derecelik sıcaklıkla Türkiye rekoru kırdı | Video 01:17
Alaplı 21.5 derecelik sıcaklıkla Türkiye rekoru kırdı | Video 20.01.2023 | 18:52
SON DAKİKA | MHP lideri Bahçeli’den ’2023 seçimleri’ mesajı: Beklenen tarihi işaret etti! | Video 02:50
SON DAKİKA | MHP lideri Bahçeli'den '2023 seçimleri' mesajı: Beklenen tarihi işaret etti! | Video 20.01.2023 | 18:43
Gaziantep’te yasadışı bahis operasyonu: 16 gözaltı | Video 00:49
Gaziantep'te yasadışı bahis operasyonu: 16 gözaltı | Video 20.01.2023 | 18:15
Mehmet Barlas | 14 Mayıs 2023’te oyunuzu kime vereceksiniz? 03:57
Mehmet Barlas | 14 Mayıs 2023'te oyunuzu kime vereceksiniz? 20.01.2023 | 16:52
Son Dakika: Başkan Erdoğan’dan Esenyurt Eğitim Kampüsü Temel Atma Töreni’nde önemli açıklamalar | Video 48:51
Son Dakika: Başkan Erdoğan'dan Esenyurt Eğitim Kampüsü Temel Atma Töreni'nde önemli açıklamalar | Video 20.01.2023 | 16:09
Türkiye’nin en büyük eğitim kampüsü! Temelini Başkan Erdoğan atacak | Video 01:44
Türkiye’nin en büyük eğitim kampüsü! Temelini Başkan Erdoğan atacak | Video 20.01.2023 | 11:11
CHP ve HDP canlı yayında sözleşti: Ortak kavşakta buluşacağız | Video 00:47
CHP ve HDP canlı yayında sözleşti: "Ortak kavşakta buluşacağız" | Video 20.01.2023 | 09:56
Okullarda karne heyecanı: Yarıyıl tatili bugün başlıyor | Video 05:36
Okullarda karne heyecanı: Yarıyıl tatili bugün başlıyor | Video 20.01.2023 | 09:12
SON DAKİKA: Devlete olan borçlar için kapsamlı yapılandırma paketi geliyor | Video 05:23
SON DAKİKA: Devlete olan borçlar için kapsamlı yapılandırma paketi geliyor | Video 20.01.2023 | 09:16
EDS direğine çarpan otomobil hurdaya döndü, sürücü ağır yaralandı | Video 01:06
EDS direğine çarpan otomobil hurdaya döndü, sürücü ağır yaralandı | Video 19.01.2023 | 22:52
Büyükçekmece’de nefes kesen kovalamaca kamerada | Video 04:28
Büyükçekmece’de nefes kesen kovalamaca kamerada | Video 19.01.2023 | 21:05
Bitlis’te PKK/KCK operasyonu: 3 gözaltı | Video 00:48
Bitlis’te PKK/KCK operasyonu: 3 gözaltı | Video 19.01.2023 | 18:32
Bitlis merkezli terör operasyonu gerçekleştirildi | Video 01:00
Bitlis merkezli terör operasyonu gerçekleştirildi | Video 19.01.2023 | 18:24
İspanya’nın kuzeyini fırtına vurdu: 1 ölü | Video 01:01
İspanya’nın kuzeyini fırtına vurdu: 1 ölü | Video 19.01.2023 | 17:57
Mahmut Övür | Baykar ve ithalat lobisi 04:49
Mahmut Övür | Baykar ve ithalat lobisi 19.01.2023 | 16:37
Mehmet Barlas | 14 Mayıs’ta küresel güçlerin şansı var mı? | Video 02:47
Mehmet Barlas | 14 Mayıs'ta küresel güçlerin şansı var mı? | Video 19.01.2023 | 16:07

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA