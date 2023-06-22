Video Haber Yaralı askerden acı haber! Uzman Çavuş Alpay Aras şehit oldu | Video
Yaralı askerden acı haber! Uzman Çavuş Alpay Aras şehit oldu | Video

Yaralı askerden acı haber! Uzman Çavuş Alpay Aras şehit oldu | Video

22.06.2023 | 12:19

Pençe - Kilit Operasyonu bölgesinde 6 gün önce çatışmada yaralanan Uzman Çavuş Alpay Aras'tan acı haber geldi. Ayrıca yine bölgede PKK'lı teröristlere yönelik yeni bir operasyon da yapıldı. A Haber muhabiri Murat Sekban detayları aktardı..

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