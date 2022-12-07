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Yarın TBMM'ye sunulacak! Külliye'de Anayasa toplantısı | Video 07.12.2022 | 16:35
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Külliye'de Anayasa toplantısı başladı. Başkan Erdoğan başkanlığındaki toplantıya TBMM Başkanı Mustafa Şentop ve Adalet Bakanı Bekir Bozdağ da katılıyor.. Öte yandan Başörtüsü ile ilgili Anayasa teklifi yarın Meclis Başkanlığı'na sunulacak. Anayasanın 24'üncü ve 41'inci maddelerinde değişikliğe gidilmesi bekleniyor.