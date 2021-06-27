Yarışmacının Yeşilçam sorusuna verdiği cevap, ünlü sunucu Kenan İmirzalıoğlu’nu şaşırttı! | Video

ATV'nin ve dünyanın en çok seyredilen ve kazandıran yarışma programı 'Kim Milyoner Olmak İster', her hafta cumartesi günü izleyicilerinin karşısına çıkıyor. Ünlü sunucu Kenan İmirzalıoğlu'nun sunumuyla yarışma, bu hafta yine izleyicileri kendisine hayran bıraktı. Yayınlanan bu bölümde Yeşilçam sorusu da dikkat çeken sorulardan oldu. Yarışmaya katılan Cengiz Keçeci, baraj sorusunu doğru bildikten sonra karşısına çıkan 30 binlik soruda ilginç bir mantık yürüttü. Keçeci yanlış cevabı verdikten sonra ise İmirzalıoğlu'nun 'jön' sözleri soruya damga vurdu. İşte ünlü sunucu Kenan İmirzalıoğlu'nu şaşırtan cevap...