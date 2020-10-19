Yasağa rağmen okey masasında böyle yakalandılar | Video
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Esenyurt polisi korona virüs tedbirlerini hiçe sayılarak sosyal mesafesiz şekilde kahvede okey oynandığı ihbarı üzerine harekete geçti. Polis ekipleri, iki ayrı mekanda yasağı delen 37 kişiye toplamda 32 bin liralık idari para cezası yaptırım tutanağı düzenledi.