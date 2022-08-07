Video Haber Yaşlı kadından Cumhurbaşkanı Erdoğan'a: "Allah seni başımızdan eksik etmesin" | Video
Yaşlı kadından Cumhurbaşkanı Erdoğan'a:

Yaşlı kadından Cumhurbaşkanı Erdoğan'a: "Allah seni başımızdan eksik etmesin" | Video

07.08.2022 | 11:02

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Başkan Recep Tayyip Erdoğan, kendisiyle aynı adı ve soyadı taşıyan genç ve babaannesiyle görüntülü konuştu. Başkan Erdoğan'ı görünce büyük mutluluk yaşayan yaşlı kadın, "Allah seni başımızdan eksik etmesin" diyerek dua etti.

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Dün Kocaeli'de temaslarını sürdüren Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Gölcük'te yaşayan ve kendisiyle aynı adı soyadı taşıyan 24 yaşındaki genç ile 85 yaşındaki babaannesiyle görüntülü konuştu. Erdoğan'a, "Seni bekledim" diye seslenen yaşlı kadın, "Çok şükür Allah'ıma. Allah seni başımızdan eksik etmesin" diyerek dua etti. O anları sosyal medya hesabından paylaşan Recep Tayyip Erdoğan isimli genç, "Hasret sona erdi. Kocaeli ziyaretlerinde yoğun programlarından dolayı hanemize gelemeyen Sayın Cumhurbaşkanımız ev hanemizi görüntülü arayarak aile büyüklerimizle görüştü. Bu ince düşünceleri için Sayın Cumhurbaşkanımıza teşekkür ederiz" dedi.

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