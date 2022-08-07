Yaşlı kadından Cumhurbaşkanı Erdoğan'a: "Allah seni başımızdan eksik etmesin" | Video
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Başkan Recep Tayyip Erdoğan, kendisiyle aynı adı ve soyadı taşıyan genç ve babaannesiyle görüntülü konuştu. Başkan Erdoğan'ı görünce büyük mutluluk yaşayan yaşlı kadın, "Allah seni başımızdan eksik etmesin" diyerek dua etti.