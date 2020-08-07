Yatırım yaparken nelere dikkat etmeli? Önümüzdeki süreç henüz küresel ekonomiye neler getirecek? | Video
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Ekonomist Kadir Tuna, canlı yayında pandemi corona virüsü (Covid-19) sürecinin küresel ekonomiye etkilerini ve vatandaşların yatırım yaparken nelere dikkat etmesi gerektiği konusunda önemli açıklamalarda bulundu...