Yavaş'ın adamları AK Partili üyelere saldırdı | Video
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CHP’li Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ve üyeleri, AK Parti Keçiören Belediye Meclis Üyesi Metin Akdemir’in belediye meclisinde “Ankara’da un var, su var ama ekmek yapacak maya yok” sözleri üzerine tartışma çıkardı. Bu sözlerin ardından Yavaş, oturduğu yerden ayağa kalkınca diğer CHP’li üyeler AK Partililer’e saldırdı.