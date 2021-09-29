Video Haber Yavuz Donat | Diyarbakır’da değişim rüzgârı
Yavuz Donat | Diyarbakır’da değişim rüzgârı

Yavuz Donat | Diyarbakır’da değişim rüzgârı

29.09.2021 | 16:15

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Yavuz Donat'ın 29.09.2021 tarihli Sabah Gazetesi köşe yazısı...

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