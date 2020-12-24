Yeni başsavcılar belli oldu | Video

Hakimler ve Savcılar Kurulu detaylı çalışmasını sonuçlandırdı ve yeni başsavcıları atadı. Buna göre; boşta olan İstanbul Başsavcılığı görevine Adalet Bakanı Yardımcısı Şaban Yılmaz atandı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na ise Sincan Cumhuriyet Başsavcısı Ahmet Akça atandı. Sincan'a ise Gökhan Karaköse atandı.