Yeni bir kumpas girişimi mi? 17-25 Aralık’ta yargı, 15 Temmuz’da cunta, şimdi de mafya... | Video

17-25 Aralık yargı darbesi ve 15 Temmuz hain işgal girişiminin ardından şimdi de çeteler üzerinden Türkiye’ye kumpas kurulmaya çalışılıyor. Peki Dubai merkezli operasyonun hedefi ne? Türkiye’ye karşı ne yapılmak isteniyor? Türk Medya Ankara Temsilcisi Melik Yiğitel, A Haber ekranlarında konuyla ilgili çarpıcı açıklamalarda bulundu.