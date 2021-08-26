Yeni Dünya Düzeni: Türkiye sistemin neresinde olacak? | Dünyanın Konuşmadıkları 10. Bölüm | Video

“Yeni dünya düzeni kuruluyor.” Bu cümleyi sık sık duyuyoruz. Peki nedir bu düzen? Kim kuruyor? Kimler olacak? Ve nihayetinde Türkiye sistemin neresinde olacak? Gelin, Dünyanın Konuşmadıkları yeni bölümünde, Afganistan, Ortadoğu, ABD, Çin ve Türkiye özelinde yeni dünya düzenini masaya yatıralım. İşte, Sabah Gazetesi Dış Haberler Editörü Selçuk Eren'in sunumuyla, Dünyanın Konuşmadıkları 10. bölüm...