Yeni Dünya Düzeni: Türkiye sistemin neresinde olacak? | Dünyanın Konuşmadıkları 10. Bölüm | Video
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
02:49
Haşmet Babaoğlu | Mutfak 26.08.2021 | 16:54
11:27
02:33
Engin Ardıç | Küskünün de küskünü 26.08.2021 | 14:34
01:50
Mehmet Barlas | Kanlı bir tarih, bugünün demokrasisine zarar verebilir 26.08.2021 | 14:27
17:30
03:47
SON DAKİKA: Afganistan'dan ilk asker kafilesi yurda döndü 26.08.2021 | 12:13
22:23
13:49
01:45
İletişim Başkanı Altun'dan Malazgirt Zaferi paylaşımı 26.08.2021 | 11:06
01:42
02:15
02:56
Emine Erdoğan, Kiev Lider Eşleri Zirvesi'ne video mesaj gönderdi 26.08.2021 | 09:37
01:02
Mansur Yavaş, Ankara’da icraat yapmadığını itiraf etti! 25.08.2021 | 15:42
01:46
Sözcü'den önce maaş, sonra 'huzur hakkı' yalanı! 25.08.2021 | 16:03
04:11
Hilal Kaplan | CIA, feminizm, Afganistan 25.08.2021 | 16:14
04:21
Melih Altınok | Kork kork nereye kadar Hıncal Abi? 25.08.2021 | 16:12
07:42
Yavuz Donat | Bu vatan kimin? 25.08.2021 | 16:11
01:39
Sedef Kabaş'ın 'Yat yalanı' elinde patladı! İftirası böyle çürütüldü 25.08.2021 | 15:42
00:11
03:34
Engin Ardıç | Çünkü yoktur 25.08.2021 | 14:35
“Yeni dünya düzeni kuruluyor.” Bu cümleyi sık sık duyuyoruz. Peki nedir bu düzen? Kim kuruyor? Kimler olacak? Ve nihayetinde Türkiye sistemin neresinde olacak? Gelin, Dünyanın Konuşmadıkları yeni bölümünde, Afganistan, Ortadoğu, ABD, Çin ve Türkiye özelinde yeni dünya düzenini masaya yatıralım. İşte, Sabah Gazetesi Dış Haberler Editörü Selçuk Eren'in sunumuyla, Dünyanın Konuşmadıkları 10. bölüm...