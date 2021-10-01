Video Haber Yeni yasama yılı başlıyor. Başkan Erdoğan, TBMM'de | Video
Yeni yasama yılı başlıyor. Başkan Erdoğan, TBMM'de | Video

Yeni yasama yılı başlıyor. Başkan Erdoğan, TBMM'de | Video

01.10.2021 | 13:55

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TBMM, 2.5 aylık tatilin ardından yasama çalışmalarına yeniden başlıyor. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, yasama yılı açılışı dolayısıyla milletvekillerine hitap edecek..

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