Yenibosna’daki Metro’nun tavanından sular aktı | Video
İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından geçtiğimiz yıl hizmete açılan Ataköy-Olimpiyat Metro hattının Yenibosna durağında tavandan sular aktı. Ekipler, dubalarla önlem alarak vatandaşların oradan geçmesini önledi.
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