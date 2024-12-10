Video Haber Yenidoğan Çetesi davasında tutuklanmayan 3 sanığın tutuklanması istendi | Video
Yenidoğan Çetesi davasında tutuklanmayan 3 sanığın tutuklanması istendi | Video

Yenidoğan Çetesi davasında tutuklanmayan 3 sanığın tutuklanması istendi | Video

10.12.2024 | 16:08

İstanbul’da bebekleri kendilerinin anlaşmalı olduğu hastanelere sevk ederek haksız kazanç sağlayan ve ihmali davranışlarda bulunarak ölmelerine neden olan Yenidoğan Çetesi’nin 10 tutuksuz sanığı hakkında tutuklama talebinde bulunulmuştu. Mahkemenin 10 sanıktan 7’sinin tutuklanması kararının ardından başsavcılık, diğer 3 sanığın da tutuklanmasını talep etti.

VİDEO DEVAM EDİYOR

İstanbul'da bebekleri kendilerinin anlaşmalı olduğu hastanelere sevk ederek haksız kazanç sağlayan ve ihmali davranışlarda bulunarak ölmelerine neden olan Yenidoğan Çetesi yöneticisi ve üyesi 47 sanığın yargılandığı davada geçtiğimiz günlerde ara karar açıklanmıştı.

Mahkeme heyeti, tüm tutuklu sanıkların tutukluluk halinin devamına karar verirken, cumhuriyet savcısı tarafından tutuklanması talep edilen 10 tutuksuz sanıktan 7'sinin tutuklanmasına hükmedilmişti.

Tutuklanması talep edilen ancak tutuklanmayan 3 sanığa ilişkin Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı itirazda bulundu. Yapılan itirazda Bağcılar Şafak Hastanesi müdürü Mustafa Kazan, Medilife Hastanesi tıbbi sekreteri Sümeyye Özdemir ve Kolan Hastanesi hemşiresi Renginar Molla'nın tutuklanması istendi.

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Yenidoğan Çetesi davasında tutuklanmayan 3 sanığın tutuklanması istendi | Video 04:47
Yenidoğan Çetesi davasında tutuklanmayan 3 sanığın tutuklanması istendi | Video 10.12.2024 | 16:08
Başkan Erdoğan’dan asgari ücret mesajı! 2025 Asgari ücret zammı ne olacak? | Video 02:23
Başkan Erdoğan'dan asgari ücret mesajı! 2025 Asgari ücret zammı ne olacak? | Video 10.12.2024 | 15:45
Başkan Erdoğan: Suriye’de terör örgütlerinin başı ezilecek | Video 25:26
Başkan Erdoğan: "Suriye'de terör örgütlerinin başı ezilecek" | Video 10.12.2024 | 15:24
Lazkiye’deki Türkmenlerden Başkan Erdoğan’a teşekkür | Video 02:24
Lazkiye'deki Türkmenlerden Başkan Erdoğan'a teşekkür | Video 10.12.2024 | 15:12
Şehit Astsubay Taha Nergiz’in naaşı Erzurum’a getirildi | Video 04:07
Şehit Astsubay Taha Nergiz'in naaşı Erzurum'a getirildi | Video 10.12.2024 | 14:30
Türkiye’nin ilk milli SİHA’sı Bayraktar TB2 1 milyon uçuş saatini aştı | Video 04:30
Türkiye’nin ilk milli SİHA’sı Bayraktar TB2 1 milyon uçuş saatini aştı | Video 10.12.2024 | 11:03
A Haber Esad’ın işkence merkezi Sednaya Hapishanesi’ni görüntüledi: Cezaevinde pres makinesi bulundu! | Video 18:46
A Haber Esad'ın işkence merkezi Sednaya Hapishanesi'ni görüntüledi: Cezaevinde pres makinesi bulundu! | Video 10.12.2024 | 10:50
Asgari ücrette ilk toplantı bugün | Video 02:47
Asgari ücrette ilk toplantı bugün | Video 10.12.2024 | 08:57
İstanbul Emniyet Müdürü Selami Yıldız: Fedakarlığınızın şahidiyim 03:17
İstanbul Emniyet Müdürü Selami Yıldız: Fedakarlığınızın şahidiyim 10.12.2024 | 00:08
Yenişehirlioğlu: Vatanına hoşgeldin Engin 01:42
Yenişehirlioğlu: Vatanına hoşgeldin Engin 09.12.2024 | 22:44
Başkan Erdoğan’dan asgari ücret açıklaması 00:48
Başkan Erdoğan'dan asgari ücret açıklaması 09.12.2024 | 21:08
Son dakika: Başkan Erdoğan: Baas diktatörlüğü çöktü, Şam asıl sahiplerinin eline geçti 37:24
Son dakika: Başkan Erdoğan: Baas diktatörlüğü çöktü, Şam asıl sahiplerinin eline geçti 09.12.2024 | 20:05
Kız arkadaşının hamile olduğunu öğrenen turist çılgına döndü 01:20
Kız arkadaşının hamile olduğunu öğrenen turist çılgına döndü 09.12.2024 | 19:44
A Haber ekibi Sednaya’da! İşte Esad rejiminin işkence odaları 20:12
A Haber ekibi Sednaya'da! İşte Esad rejiminin işkence odaları 09.12.2024 | 19:19
A Haber yine büyük başarıya imza attı! Suriye’deki sıcak noktalardan ilk canlı yayın yapan kanal oldu 01:19
A Haber yine büyük başarıya imza attı! Suriye'deki sıcak noktalardan ilk canlı yayın yapan kanal oldu 09.12.2024 | 17:35
Kritik Kabine toplantısı başladı! Ana gündem: Suriye | Video 02:54
Kritik Kabine toplantısı başladı! Ana gündem: Suriye | Video 09.12.2024 | 16:20
Bakan Bolat: Asgari ücret fırsatçılarına izin vermeyeceğiz | Video 09:50
Bakan Bolat: "Asgari ücret fırsatçılarına izin vermeyeceğiz" | Video 09.12.2024 | 14:53
Isparta’da askeri helikopter düştü: 6 şehit | Video 03:09
Isparta'da askeri helikopter düştü: 6 şehit | Video 09.12.2024 | 12:59
İstanbul Havalimanı’nda yeni dönem | Video 00:26
İstanbul Havalimanı'nda yeni dönem | Video 09.12.2024 | 13:14
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan: Suriye’de yeni bir dönem başlamıştır | Video 16:52
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan: "Suriye'de yeni bir dönem başlamıştır" | Video 09.12.2024 | 11:52

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA