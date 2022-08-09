Yenikapı'daki Sefo konserinde olay çıktı! Sefo konserinde sopalı ve yumruklu kavga... | Video

Yenikapı’da düzenlenen İstanbul Festivali’nde sahne alan Sefo’nun konserinde, izleyiciler arasında birçok kez kavga çıktı. Tarafların sopa, yumruk ve tekmelerle birbirlerine saldırdığı kavgaları güvenlik görevlileri ayırmakta zorluk çekti.