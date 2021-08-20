Yer: Kabil Havalimanı. Bir yanda kaos, diğer yanda güven | Video
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Taliban'dan kaçan Afganların Kabil Havalimanı'ndaki görüntüleri geçtiğimiz hafta tüm dünya konuşmuştu. ABD'nin 150 kişilik kargo uçağına 640 kişiyi doldurması büyük tepki çekmişti. Uçağa binmek isteyen Afganların ölümü göze almaları da oldukça çarpıcı görüntüler ortaya çıkarmıştı. Diğer yanda ise Türkiye'nin Mehmetçiğin koruması ile vatandaşlarımızı tahliye ettiği anlar vardı.