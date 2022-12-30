Yerli ve milli ‘T70’ helikopteri semalarda

Jandarma Genel Komutanlığı'nın envanterine eklenen 2 yeni helikopter ile ilgili İçişleri Bakanı Süleyman Soylu Türkiye’nin savunma sanayisinin gelmiş olduğu noktayı bir kez daha görmüş olduklarını aktardı. Bakan Soylu, ‘T70 sikorsky’ helikopterin kokpitindeki tüm materyaller ve hemen hemen tüm yazılımları bizim mühendislerimiz tarafından imal edildiğinin bilgisini paylaştı.