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OTOMATİK OYNAT
00:17
Yerli ve milli ‘T70’ helikopteri semalarda 30.12.2022 | 19:41
04:18
Son dakika: İzmir'de vinç devrildi! 5 ölü 2 yaralı | Video 30.12.2022 | 18:55
02:37
Bornova Kaymakamı Fatih Genel: Vinç yükseltme sırasında koptu | Video 30.12.2022 | 18:57
01:36
02:59
Son dakika: İzmir'de vinç devrildi! Ölü ve yaralılar var | Video 30.12.2022 | 18:39
00:51
Son dakika: İzmir'de vinç devrildi! Ölü ve yaralılar var | Video 30.12.2022 | 18:35
00:54
Adıyaman’da teröristlere ait yaşam malzemesi ele geçirildi | Video 30.12.2022 | 18:25
00:48
Yılbaşı öncesinde sahte alkol operasyonu: 1 gözaltı | Video 30.12.2022 | 18:14
05:25
02:49
06:08
Burhanettin Duran | 2022'nin büyük kırılması ve Türkiye 30.12.2022 | 16:19
04:22
Melih Altınok | Erdoğan, EYT düğümünü çözdü 30.12.2022 | 16:16
00:09
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Mehmet Barlas | EYT'yi çözmek de Erdoğan'a nasip oldu 30.12.2022 | 16:10
19:36
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SON DAKİKA! SGK'dan EYT mesaisi! Cumartesi günü de açık olacak | Video 30.12.2022 | 10:03
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Mehmet Barlas | Kılıçdaroğlu, İmamoğlu'na mı inanır Soylu'ya mı? 29.12.2022 | 16:37
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Mahmut Övür | Akşener'in kimyası neden bozuldu? 29.12.2022 | 16:32
Jandarma Genel Komutanlığı'nın envanterine eklenen 2 yeni helikopter ile ilgili İçişleri Bakanı Süleyman Soylu Türkiye’nin savunma sanayisinin gelmiş olduğu noktayı bir kez daha görmüş olduklarını aktardı. Bakan Soylu, ‘T70 sikorsky’ helikopterin kokpitindeki tüm materyaller ve hemen hemen tüm yazılımları bizim mühendislerimiz tarafından imal edildiğinin bilgisini paylaştı.