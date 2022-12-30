Yılbaşı öncesinde sahte alkol operasyonu: 1 gözaltı | Video

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Kastamonu’da yılbaşı öncesinde polis ekiplerince düzenlenen operasyonda litrelerce sahte alkol ele geçirildi. Olayla ilgili 1 şüpheli şahıs gözaltına alındı.