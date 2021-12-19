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Yılın son Kabine Toplantısı yarın yapılacak! İşte masadaki konular | Video 19.12.2021 | 20:24
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Yılın son Kabine Toplantısı yarın Başkan Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında yapılacak. Masadaki en önemli konulardan biri memur ve emekli maaşlarına yapılacak olan yıllık artış olacak. Öte yandan ülkemizde de görülen Omicron varyantıyla ilgili olarak da alınacak ek tedbirler Kabine'nin tartışacağı konular arasında yer alacak. Ayrıca fahiş fiyat artışlarıyla ilgili de değerlendirmelere yer verilecek. İşte yılın son Kabine Toplantısı'yla ilgili tüm detaylar...