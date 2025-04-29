Yolsuzluk soruşturmasında gözaltına alınan şüphelilerin ifadeleri ortaya çıktı | Video 29.04.2025 | 08:34 İBB’ye ve görevinden uzaklaştırılan tutuklu başkanı Ekrem İmamoğlu'na yönelik yürütülen yolsuzluk soruşturması kapsamında, İBB eski Genel Sekreter Yardımcısı Mehmet Çakılcıoğlu, İstanbul İmar İnşaat A.Ş. Eski Genel Müdürü Onur Soytürk ve Kültür A.Ş. İletişim ve Reklam Şefi Metin Bal'ın emniyette verdiği ifadeler ortaya çıktı. VİDEO DEVAM EDİYOR

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) ve görevinden uzaklaştırılan tutuklu başkanı Ekrem İmamoğlu'na yönelik yolsuzluk iddiasına ilişkin yürütülen soruşturma sürüyor. Soruşturma kapsamında, gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ederken, şüphelilerden İBB eski Genel Sekreter Yardımcısı Mehmet Çakılcıoğlu, İstanbul İmar İnşaat A.Ş. Eski Genel Müdürü Onur Soytürk ve Kültür A.Ş. İletişim ve Reklam Şefi Metin Bal'ın emniyette verdiği ifadeler ortaya çıktı.

''BEN ÜST DÜZEY AMİR OLARAK, MÜDÜR VE DAİRE BAŞKANLARI TARAFINDAN ONAYLANMIŞ OLAN EVRAKLARI GÖRÜR VE HIZLI BİR ŞEKİLDE ONAYLARIM''

Şüphelilerden Çakılcıoğlu, İBB'ye ait gerçekleştirilen hiçbir ihaleye katılmadığını söyleyerek, '' Görev süremin büyük çoğunluğu pandemi dönemine denk gelmiştir. Bu dönemde dönüşümlü çalışma ve pandemi önlemleri nedeniyle olağan dönemden daha uzun süreçler yaşanmıştır ancak herhangi bir şekilde, özellikle işlemlerin aksatılması gibi bir durum söz konusu olmamıştır. Bana bağlı olan birimlerin çokluğu, iş yoğunluğu nedeniyle her daireye gelen her bir işlemle ilgili ayrı ayrı takip etmem ve bilgi sahibi olmam mümkün değildir. Ben üst düzey amir olarak, müdür ve daire başkanları tarafından onaylanmış olan evrakları görür ve hızlı bir şekilde onaylarım'' dedi.

VANİKÖY'DEKİ "KAÇAK VİLLA" OLAYINDA RÜŞVET ALDIĞI İDDİALARINI REDDETTİ

Şüpheli Soytürk ifadesinde, Vaniköy'deki kaçak villa olayında belediyeye 10 milyon dolara yakın rüşvet verildiği iddiasına ilişkin, ''İddialar tamamen asılsızdır. Bu konuya herhangi bir dahilim olmamıştır. Kayınpederim 2021 yılında vefat etmiştir, bildiğim kadarıyla Atina'da hiç bulunmamıştır. Benim de, belirtilen bankada aktif bir hesabım yoktur, Atina'da bulunmadım. Böyle bir para transferine şahit olmadım'' şeklinde konuştu.

''HERHANGİ BİR YOLSUZLUK FAALİYETİNE BİLEREK YA DA BİLMEYEREK DAHİL OLMADIM''

Şüphelilerden Bal ise ifadesinde, Kültür AŞ'deki görev tanımının sadece organizasyon ve planlama faaliyetleriyle sınırlı olduğunu belirterek, "İhale hazırlığı, yaklaşık maliyet hesaplaması, teknik şartname düzenlenmesi gibi süreçlerde görev almadım. İhale karar mekanizmalarında yetkim ve görevim yoktur. Bahsedilen toplantılara katılmadım, bahsedilen kişilerle ihale süreçlerine dair bir planlama yapmadım. Gizli tanıkların iddialarını kabul etmiyorum'' dedi. Şüpheli Bal, Kültür AŞ ve Medya AŞ üzerinden yapılan bazı doğrudan alımlarda firmalar arasında usulsüzlük yapıldığı iddialarına ilişkin, "Bu iddialarla hiçbir bağlantım bulunmamaktadır. Tüm işlerimde görev tanımım dışına çıkmadım. Üzerime atılı suçları kabul etmiyorum. Çalıştığım süreç boyunca görev tanımım belli bir çerçevedeydi. Herhangi bir yolsuzluk faaliyetine bilerek ya da bilmeyerek dahil olmadım. İddialarla alakam yoktur." ifadelerini kullandı.