Yolsuzluk ve rüşvet operasyonundan gözaltına alınan İYİ Partili Gökçeada Belediye Başkanı Çetin adliyeye sevk edildi | Video
Çanakkale İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekiplerince 31 Ocak tarihinde yolsuzluk ve rüşvet operasyonunda gözaltına alınan İYİ Partili Gökçeada Belediye Başkanı Ünal Çetin ile 4 şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Çanakkale İl Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerin tamamlanmasının ardından Gökçeada Belediye Başkanı Ünal Çetin ve diğer şüpheliler adliyeye sevk edildi.
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