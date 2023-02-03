Yolsuzluk ve rüşvet operasyonundan gözaltına alınan İYİ Partili Gökçeada Belediye Başkanı Çetin adliyeye sevk edildi | Video 03.02.2023 | 09:36 Çanakkale İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekiplerince 31 Ocak tarihinde yolsuzluk ve rüşvet operasyonunda gözaltına alınan İYİ Partili Gökçeada Belediye Başkanı Ünal Çetin ile 4 şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. VİDEO DEVAM EDİYOR

Çanakkale İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekiplerince Çanakkale Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde 31 Ocak tarihinde İYİ Partili Gökçeada Belediyesine yolsuzluk ve rüşvet operasyonu düzenlendi. Operasyonda İYİ Partili Gökçeada Belediye Başkanı Ünal Çetin ile Belediye İmar Müdürü S.D. ile E.B., R.G., B.B. gözaltına alındı.Çanakkale İl Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerin tamamlanmasının ardından Gökçeada Belediye Başkanı Ünal Çetin ve diğer şüpheliler adliyeye sevk edildi.