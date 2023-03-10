Video Haber YSK Başkanı Yener: "Seçim 14 Mayıs'ta yapılacak" | Video
YSK Başkanı Yener:

YSK Başkanı Yener: "Seçim 14 Mayıs'ta yapılacak" | Video

10.03.2023 | 16:21

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Başkanı Ahmet Yener, "Yüksek Seçim Kurulu, 14 Mayıs 2023 tarihini cumhurbaşkanı ve 28'inci dönem milletvekili seçimlerinin yapılma tarihi olarak belirlemiştir. Anayasa uyarınca cumhurbaşkanı seçiminin ikinci tura kalması halinde de seçim tarihi olarak 28 Mayıs 2023 belirlenmiştir." dedi.

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