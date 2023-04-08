YSK'da kura çekimi yapıldı! İttifakların ve siyasi partilerin oy pusulasındaki yerleri belli oldu... | Video
Türkiye adım adım 14 Mayıs seçimlerine yaklaşıyor. Yüksek Seçim Kurulu'nda partilerin oy pusulasındaki yerleri için kura çekimi yapılıyor. Siyasi partiler, milletvekili aday listelerini 9 Nisan Pazar günü en geç saat 17.00'de YSK'ya teslim edecek. Yapılan kura çekimine göre Cumhur İttifakı oy pusulasında 8. sırada yer alacak. Millet İttifakı'nın sırası ise 18 oldu.
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