YSK'da kura çekimi yapıldı! İttifakların ve siyasi partilerin oy pusulasındaki yerleri belli oldu... | Video

Türkiye adım adım 14 Mayıs seçimlerine yaklaşıyor. Yüksek Seçim Kurulu'nda partilerin oy pusulasındaki yerleri için kura çekimi yapılıyor. Siyasi partiler, milletvekili aday listelerini 9 Nisan Pazar günü en geç saat 17.00'de YSK'ya teslim edecek. Yapılan kura çekimine göre Cumhur İttifakı oy pusulasında 8. sırada yer alacak. Millet İttifakı'nın sırası ise 18 oldu.