Video Haber Yüksek İstişare Kurulu toplandı | Video
Yüksek İstişare Kurulu toplandı | Video

Yüksek İstişare Kurulu toplandı | Video

11.08.2022 | 18:10

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Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu, Başkan Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde toplandı.

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