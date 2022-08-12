Video Haber Yüksekova-Antalya metamfetamin hattı çökertildi | Video
Yüksekova-Antalya metamfetamin hattı çökertildi | Video

Yüksekova-Antalya metamfetamin hattı çökertildi | Video

12.08.2022 | 21:19

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Yüksekova-Antalya metamfetamin hattı çökertildi.

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