Yüksekova’da yoğun sisten dolayı görüş mesafesi 5 metreye düştü | Video
Hakkari’nin Yüksekova ilçesinde akşam saatlerinde başlayan yoğun sisten dolayı görüş mesafesi 5 metreye kadar düşerken, araçlar far yakarak ilerleyebildiler.
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