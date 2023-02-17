Yüksekova'daki minibüsçüler bir günlük kazançlarını depremzedelere bağışladı | Video

Hakkari'nin Yüksekova Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası ile S.S. 3 Nolu Şehir İçi Kooperatifine bağlı şehir içi minibüs esnafı, bugünkü gelirlerini depremzedelere bağışlamak için yolcu taşıdı.