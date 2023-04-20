Video Haber Yumurta büyüklüğünde yağan dolu taneleri şaşkına çevirdi | Video
Yumurta büyüklüğünde yağan dolu taneleri şaşkına çevirdi | Video

Yumurta büyüklüğünde yağan dolu taneleri şaşkına çevirdi | Video

20.04.2023 | 20:58

Adıyaman'ın Kahta ilçesinde yağmurun ardından etkili olan yumurta büyüklüğündeki dolu taneleri görenleri şaşkına çevirdi.

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