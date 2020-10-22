Yunan basını bu kez Ulaştırma bakanını hedef aldı! | Video
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Türkiye’nin mavi vatanda arama ve kurtarma sorumluluk sahasını, Doğu Akdeniz'de faaliyet gösteren milli gemilerin arama sahalarını kapsayacak şekilde genişletmesi Yunanistan’ı çok rahatsız etti. Yayınlarında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı sık sık hedef alan Yunan basını şimdi de Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu’nu da hedef tahtasına yerleştirdi.