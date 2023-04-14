Yunan gazeteciden alçak tehdit: Erdoğan seçimi kazanırsa vurulmalı! | VİDEO HABER

Yunan gazeteci, Başkan Recep Tayyip Erdoğan için alçak tehditlerde bulundu. "Türkiye sahip olduklarından geri adım atmıyor" diyen gazeteci, "Erdoğan'ı önümüzdeki 10 yıl boyunca yönetimde bırakırlarsa durum hoş olmayan süprizler getirebilir, bu yüzden Erdoğan rejimi kalırsa seçimlerden hemen sonra vurulmalıdır" diyerek skandal ifadeler kullandı.