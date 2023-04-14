Yunan gazeteciden alçak tehdit: Erdoğan seçimi kazanırsa vurulmalı! | VİDEO HABER
Yunan gazeteci, Başkan Recep Tayyip Erdoğan için alçak tehditlerde bulundu. "Türkiye sahip olduklarından geri adım atmıyor" diyen gazeteci, "Erdoğan'ı önümüzdeki 10 yıl boyunca yönetimde bırakırlarsa durum hoş olmayan süprizler getirebilir, bu yüzden Erdoğan rejimi kalırsa seçimlerden hemen sonra vurulmalıdır" diyerek skandal ifadeler kullandı.
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
00:51
00:44
El freni çekilmeyen minibüs sokak satıcısını ezdi | Video 14.04.2023 | 00:12
00:16
Motosiklet hırsızı tutuklandı | Video 13.04.2023 | 23:23
01:38
00:43
Akaryakıt istasyonunda drift çılgınlığı kamerada | Video 13.04.2023 | 22:47
18:55
01:21
13:57
04:33
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’den önemli açıklamalar | Video 13.04.2023 | 18:53
36:02
03:39
Salih Tuna | Bunların yeni dostları 13.04.2023 | 16:18
03:37
Hasan Basri Yalçın | AK Parti'nin seçim hazırlığı 13.04.2023 | 16:16
03:47
Mehmet Barlas | CHP'den 'PKK ile müzakere' sözü 13.04.2023 | 16:14
04:30
Mahmut Övür | 20 yıl sonra hâlâ umut olmak 13.04.2023 | 16:10
01:33
02:18
00:54
01:16
01:14