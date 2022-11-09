Yunanistan karıştı! Atina'da hayat pahalılığı isyanı | Video

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Avrupa'da patlak veren enerji krizi ile beraber yüksek gıda fiyatları ve kira artışlarına karşı Avrupa ülkelerinde çok sayıda protestolar yapılıyor. Yunanistan’da da hayat pahalılığını protesto etmek için düzenlenen grevde polisle göstericiler arasında zaman zaman arbede yaşandı. Ön gruplar arasında, molotofkokteyli ve sopalarla ilerleyen göstericilere, polis bazı noktalarda göz yaşartıcı gaz ve coplarla müdahale etti.