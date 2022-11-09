Video Haber Yunanistan karıştı! Atina'da hayat pahalılığı isyanı | Video
Yunanistan karıştı! Atina'da hayat pahalılığı isyanı | Video

Yunanistan karıştı! Atina'da hayat pahalılığı isyanı | Video

09.11.2022 | 17:38

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Avrupa'da patlak veren enerji krizi ile beraber yüksek gıda fiyatları ve kira artışlarına karşı Avrupa ülkelerinde çok sayıda protestolar yapılıyor. Yunanistan’da da hayat pahalılığını protesto etmek için düzenlenen grevde polisle göstericiler arasında zaman zaman arbede yaşandı. Ön gruplar arasında, molotofkokteyli ve sopalarla ilerleyen göstericilere, polis bazı noktalarda göz yaşartıcı gaz ve coplarla müdahale etti.

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