Yunanistan’a ait uçaklar yine NATO uçuşunu hedef aldı: F-16'larımız gerekli karşılığı böyle verdi | Video

Milli Savunma Bakanlığı'ndan gelen açıklamada, 'Yunanistan’a ait uçaklar yine NATO uçuşunu hedef aldı! Hava Kuvvetlerimizin muharip ve destek uçakları ile NATO’nun E3-A AWACS uçağı, Ege’nin uluslararası hava sahasında 24 saat önceden tüm müttefiklere bildirilen NATO’nun NEXUS ACE uçuşunu yaptı.' ifadeleri kullanıldı.