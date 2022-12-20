Video Haber Yunanistan’a ait uçaklar yine NATO uçuşunu hedef aldı: F-16'larımız gerekli karşılığı böyle verdi | Video
Yunanistan’a ait uçaklar yine NATO uçuşunu hedef aldı: F-16'larımız gerekli karşılığı böyle verdi | Video

Yunanistan’a ait uçaklar yine NATO uçuşunu hedef aldı: F-16'larımız gerekli karşılığı böyle verdi | Video

20.12.2022 | 09:45

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Milli Savunma Bakanlığı'ndan gelen açıklamada, 'Yunanistan’a ait uçaklar yine NATO uçuşunu hedef aldı! Hava Kuvvetlerimizin muharip ve destek uçakları ile NATO’nun E3-A AWACS uçağı, Ege’nin uluslararası hava sahasında 24 saat önceden tüm müttefiklere bildirilen NATO’nun NEXUS ACE uçuşunu yaptı.' ifadeleri kullanıldı.

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