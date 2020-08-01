'Yunanistan’daki' Rumların ithamlarına “Türkiye’deki” Rum vatandaşlar gerçeklerle cevap verdi

İletişim Başkanlığı tarafından Türkiye’deki Musevi, Rum, Ermeni ve Süryani cemaatine mensup vatandaşların Müslüman vatandaşlarla bir arada yaşama kültürünü anlattıkları video serisinin Rumlarla ilgili bölümü, merkezi Yunanistan’da bulunan “İstanbullu Rumların Evrensel Federasyonunu” rahatsız etti. “Yurtdışında yaşayan Rumların” kurduğu federasyonun yaptığı açıklamaya karşı, “Türkiye’de yaşayan Rumlar”, videoda Türkiye’de dini özgürlükler ve azınlık topluluklarının sorunlarının çözümüne yönelik atılan adımları ve gerçekleri anlatıyor.