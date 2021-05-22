Yunanlılar tarafından işkenceye maruz kalan 42 düzensiz göçmen kurtarıldı

Yunanistan tarafından dövülen, ayakkabı, para ve kimlikleri alınarak aç ve susuz rehin tutulan 42 düzensiz göçmen, yasa dışı yollarla ülkemize gönderilmeye çalışıldı. Göçmenler Edirne hududundaki personelimiz tarafından kurtarılarak İl J.K.lığına teslim edildi.