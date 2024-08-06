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Yurt genelinde "Çember-20" operasyonlarıyla son 5 günde 4 bin 517 aranan kişi yakalandı | Video

06.08.2024 | 08:37

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, yurt genelinde son 5 günde aranan kişilere yönelik düzenlenen "Çember-20" operasyonlarında, çeşitli suçlardan aranan 4 bin 517 firarinin yakalandığını bildirdi.

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Bakan Yerlikaya'nın sosyal medya hesabından yaptığı açıklamaya göre, 81 ilde son 5 günde çeşitli suçlardan aranan kişilere yönelik "Çember-20" operasyonları düzenlendi. Operasyonlarda, hakkında yakalama kaydı bulunan 4 bin 517 firari gözaltına alındı. Bu kişilerden 4 bin 489'unun 5 yıla kadar, 19'unun 5-10 yıla kadar, 9'unun ise 10 yıl ve üzeri süredir arandığı tespit edildi. Yakalananlardan 731'inin narkotik, 698'inin hırsızlık, 458'inin kaçakçılık ve organize, 454'ünün dolandırıcılık, 180'inin yağma, 131'inin cinsel, 124'ünün adam öldürme ve 39'unun terör suçlarını işledikleri için arandığı belirlendi.
Yerlikaya, operasyona ilişkin şu ifadeleri kullandı:
"Aziz milletimizin bilmesini isterim ki firari suçluların sokaklarımızda gezmelerine asla izin vermeyeceğiz. Ailelerimizin huzurunu kaçırmalarına müsaade etmedik, etmeyeceğiz. İl Jandarma Komutanlıkları, İl Emniyet Müdürlükleri ve Sahil Güvenlik Komutanlığımızca 81 il genelinde arama kaydı olanlara yönelik gerçekleştirilen operasyonlarda bu şahıslar yol aramalarında, ev ve iş yerleri baskınlarında, kimlik kontrollerinde yakalanıp adalete teslim edildi. Operasyonları yöneten valilerimizi, kaymakamlarımızı, İl Jandarma Komutanlarımızı, İl Emniyet Müdürlerimizi, Sahil Güvenliğimizi ve operasyonlara katılan polislerimizi, jandarmalarımızı tebrik ediyorum. Milletimizin duası sizinle."

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