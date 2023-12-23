Video Haber Yüzyılın kentsel dönüşümü! Başkan Erdoğan açıkladı: Dönüşüm için 1.5 milyon liralık destek | Video
Yüzyılın kentsel dönüşümü! Başkan Erdoğan açıkladı: Dönüşüm için 1.5 milyon liralık destek | Video

Yüzyılın kentsel dönüşümü! Başkan Erdoğan açıkladı: Dönüşüm için 1.5 milyon liralık destek | Video

23.12.2023 | 15:53

Milyonların merakla beklediği yüzyılın kentsel dönüşüm projesinde detaylar belli oldu. Başkan Erdoğan projenin detaylarını açıkladı. İstanbul'da toplam 350 bin konutun dönüştürüleceğini açıkladı. Dönüşüm için 1.5 milyon liralık destek verileceğini açıklayan Başkan Erdoğan, yarısı hibe olacak bu desteğin geri ödemesinin evler tamamlandıktan sonra başlanacağını dile getirdi.

VİDEO DEVAM EDİYOR

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Yüzyılın kentsel dönüşümü! Başkan Erdoğan açıkladı: Dönüşüm için 1.5 milyon liralık destek | Video 01:05
Yüzyılın kentsel dönüşümü! Başkan Erdoğan açıkladı: Dönüşüm için 1.5 milyon liralık destek | Video 23.12.2023 | 15:53
Başkan Erdoğan ’Yüzyılın Kentsel Dönüşümü’nde detayları açıkladı | Video 46:29
Başkan Erdoğan 'Yüzyılın Kentsel Dönüşümü'nde detayları açıkladı | Video 23.12.2023 | 15:35
Başkan Erdoğan: 31 Mart’ta Fetret Devrini bitireceğiz, İstanbul engelleniyoruz yalanlarıyla heba edildi | Video 00:41
Başkan Erdoğan: "31 Mart'ta Fetret Devrini bitireceğiz, İstanbul engelleniyoruz yalanlarıyla heba edildi" | Video 23.12.2023 | 15:27
Asgari ücrette 3. toplantı bu hafta! 2024 asgari ücret zammı ne kadar olacak? | Video 09:45
Asgari ücrette 3. toplantı bu hafta! 2024 asgari ücret zammı ne kadar olacak? | Video 23.12.2023 | 13:22
Kuzey Irak’ta 6 askerimiz şehit oldu... MSB: Terör örgütüne yönelik operasyonlar sürüyor | Video 00:57
Kuzey Irak'ta 6 askerimiz şehit oldu... MSB: "Terör örgütüne yönelik operasyonlar sürüyor" | Video 23.12.2023 | 13:05
MİT ve Emniyetten DHKP/C’ye kritik operasyon! 9 yıl kesinleşmiş hapis cezası olan Meliha A. yakalandı | Video 00:29
MİT ve Emniyetten DHKP/C’ye kritik operasyon! 9 yıl kesinleşmiş hapis cezası olan Meliha A. yakalandı | Video 23.12.2023 | 13:07
Pençe-Kilit harekat bölgesinde şehit düşen Emre Taşkın’ın son videosu ortaya çıktı! 00:05
Pençe-Kilit harekat bölgesinde şehit düşen Emre Taşkın’ın son videosu ortaya çıktı! 23.12.2023 | 12:47
81 ilde ’Sis 2’ operasyonu! 457 gözaltı | Video 01:10
81 ilde 'Sis 2' operasyonu! 457 gözaltı | Video 23.12.2023 | 09:52
BMGK, Gazze Şeridi’ne insani yardım tasarısını onayladı 04:05
BMGK, Gazze Şeridi’ne insani yardım tasarısını onayladı 22.12.2023 | 22:59
Rize-Artvin Havalimanı’nın 1 milyonuncu yolcusu törenle karşılandı 09:47
Rize-Artvin Havalimanı’nın 1 milyonuncu yolcusu törenle karşılandı 22.12.2023 | 23:03
Uludağ’da kar yağışı başladı 00:23
Uludağ’da kar yağışı başladı 22.12.2023 | 22:44
Oksijen tüpü yüklü kamyonda panik anları 00:45
Oksijen tüpü yüklü kamyonda panik anları 22.12.2023 | 20:04
Yalova’da evini uyuşturucu serasına çeviren zanlı gözaltına alındı 00:29
Yalova’da evini uyuşturucu serasına çeviren zanlı gözaltına alındı 22.12.2023 | 20:00
Angelina Jolie’den BM ve ABD’ye Gazze isyanı | Video 01:47
Angelina Jolie'den BM ve ABD'ye Gazze isyanı | Video 22.12.2023 | 18:37
SON DAKİKA: Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’ten enflasyon ve büyüme mesajı! 31:13
SON DAKİKA: Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'ten enflasyon ve büyüme mesajı! 22.12.2023 | 18:45
İstanbul’da trafik yoğunluğu yüzde 89’a ulaştı 00:36
İstanbul'da trafik yoğunluğu yüzde 89'a ulaştı 22.12.2023 | 18:15
Taksim’de etkili olan sağanak yağış ve rüzgar vatandaşlara zor anlar yaşattı 04:16
Taksim’de etkili olan sağanak yağış ve rüzgar vatandaşlara zor anlar yaşattı 22.12.2023 | 17:55
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek: TL varlıklara ciddi bir talep var | Video 05:45
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek: "TL varlıklara ciddi bir talep var" | Video 22.12.2023 | 16:11
Başkan Erdoğan: Piyasayı manipüle etmek isteyenlere fırsat vermeyeceğiz | Video 18:41
Başkan Erdoğan: "Piyasayı manipüle etmek isteyenlere fırsat vermeyeceğiz" | Video 22.12.2023 | 15:39
SON DAKİKA: Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz tarih verdi: Enflasyon ivme kaybediyor | Video 06:57
SON DAKİKA: Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz tarih verdi: "Enflasyon ivme kaybediyor" | Video 22.12.2023 | 10:38

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA