Yüzyılın kentsel dönüşümü! Başkan Erdoğan açıkladı: Dönüşüm için 1.5 milyon liralık destek | Video
Milyonların merakla beklediği yüzyılın kentsel dönüşüm projesinde detaylar belli oldu. Başkan Erdoğan projenin detaylarını açıkladı. İstanbul'da toplam 350 bin konutun dönüştürüleceğini açıkladı. Dönüşüm için 1.5 milyon liralık destek verileceğini açıklayan Başkan Erdoğan, yarısı hibe olacak bu desteğin geri ödemesinin evler tamamlandıktan sonra başlanacağını dile getirdi.
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