Zafer Aktaş talimat verdi; zehir tacirleri böyle yakalandı | Video
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İstanbul İl Emniyet Müdürü Zafer Aktaş’ın talimatıyla uyuşturucu satıcıları ve aranan firari suçlulara yönelik İstanbul genelinde eş zamanlı şok operasyon düzenlendi. Operasyonlarda yüklü miktarda uyuşturucu madde ele geçirildi. 45 aranan firari suçlu yakalandı. Operasyon anları polis kameralarına böyle yansıdı.