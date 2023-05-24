Zafer işaretli provokasyon ortalığı karıştırdı | Video 24.05.2023 | 16:41 Kocaeli İzmit İlçesi Yürüyüş Yolu üzerinde Milliyetçi Hareket Partisi’nin seçim standı önünden geçerken zafer işareti yapan 15’li yaşlardaki 2 genç ile partililer arasında arbede yaşandı. İki genç yaklaşık 100 metre ilerideki Cumhuriyet Halk Partisi tarafından kurulan standa sığındı. İki parti görevlileri arasında tartışma yaşanırken, polis cadde üzerinde tedbir aldı. VİDEO DEVAM EDİYOR

İzmit İlçesi Karabaş Mahallesi Cumhuriyet Caddesi Yürüyüş Yolu üzerinde Milliyetçi Hareket Partisi tarafından kurulan seçim standının önünden geçen isimleri öğrenilemeyen 15 yaşlarındaki iki genç, iddiaya göre zafer işareti yapınca stant görevlileri ile aralarında gerginlik yaşandı. Yaşanan gerginlik kısa sürede kavgaya dönüşünce 2 genç koşarak yaklaşık 100 metre ileride bulunan Cumhuriyet Halk Partisi tarafından kurulan seçim standına sığındı.

PARTİLİLER ARASINDA TARTIŞMA YAŞANDI

İki parti görevlileri arasında kısa süreli tartışma yaşandı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis geldi. İki parti standı arasında polis ekipleri tarafından tedbir alındı. Olaya karışan 2 genç Cumhuriyet Halk Partisi Milletvekili Muhip Kanko ve Meclis Eski Başkan vekili Haydar Akar ile partililer sakinleştirdi. Gençler, Akar'a, siyasi görüşü her ne olursa olsun herkesin hoşgörülü olması gerektiğini söyledi. Şikayetçi olmayan gençler daha sonra olay yerinden ayrıldı.

OKUR, "GENÇLER TEPKİ KOYDULAR"

Konu ile ilgili kısa bir açıklama yapan MHP İzmit İlçe Başkanı Kemal Okur, "Gençler stantlarımızın önünden geçerken provokasyonda bulundu. Ardından gittiler CHP standına sığındılar. Ortamın gerilmesi üzerine partili gençler yaşanan duruma tepkilerini koydu" dedi.