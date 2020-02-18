Zatürre olan İngiliz şarkıcı Elton John şarkı söyleyemiyorum diyerek sahneden indi | Video
Zatürre teşhisi konulan 72 yaşındaki ünlü İngiliz sanatçı Elton John, Yeni Zelanda'daki konserini tamamlayamadı. John, konserin ortasında Auckland'daki konserin ortasında izleyicilere hitaben, "Sesimi tamamen kaybettim. Gitmem gerekiyor, kusura bakmayın" dedi. Ünlü sanatçı sahneden ancak birkaç asistanının yardımıyla inebildi.
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