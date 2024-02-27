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Zelenskiy, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Salman ile bir araya geldi

Zelenskiy, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Salman ile bir araya geldi

27.02.2024 | 21:24

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Salman ile bir araya geldi.

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