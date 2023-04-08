Video Haber Zelenskiy, Ukrayna ordusundaki Müslüman askerlerle iftar yaptı | Video
Zelenskiy, Ukrayna ordusundaki Müslüman askerlerle iftar yaptı | Video

Zelenskiy, Ukrayna ordusundaki Müslüman askerlerle iftar yaptı | Video

08.04.2023 | 19:40

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Ukrayna ordusu saflarında Rus ordusuna karşı savaşan Müslüman askerlerle iftar yaptı.

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