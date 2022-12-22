Video Haber Zelenskiy: "Washington'dan iyi sonuçlarla dönüyoruz" | Video
Zelenskiy:

Zelenskiy: "Washington'dan iyi sonuçlarla dönüyoruz" | Video

22.12.2022 | 23:06

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Zelenskiy: Washington’dan iyi sonuçlarla dönüyoruz | Video 01:57
Zelenskiy: "Washington'dan iyi sonuçlarla dönüyoruz" | Video 22.12.2022 | 23:06
Giresun’da 700 yıllık el yazması Tevrat ele geçirildi! 1.5 milyon dolara satmaya çalışmış... | Video 00:47
Giresun'da 700 yıllık el yazması Tevrat ele geçirildi! 1.5 milyon dolara satmaya çalışmış... | Video 22.12.2022 | 22:50
Park halindeki otomobil alev topuna döndü | Video 00:36
Park halindeki otomobil alev topuna döndü | Video 22.12.2022 | 22:21
Bayraktar Akıncı TİHA ile ilk test: Yeni Nesil Güdüm Kiti Gökçe hedefi tam isabet vurdu | VİDEO 00:40
Bayraktar Akıncı TİHA ile ilk test: Yeni Nesil Güdüm Kiti Gökçe hedefi tam isabet vurdu | VİDEO 22.12.2022 | 21:43
NASA astronotları uzay yürüyüşüne çıktı | Video 02:46
NASA astronotları uzay yürüyüşüne çıktı | Video 22.12.2022 | 20:11
Şahan Gökbakar’dan yangınla mücadele itirafı! Bakanlığa ve OGM’ye tebrik | Video 00:53
Şahan Gökbakar'dan yangınla mücadele itirafı! Bakanlığa ve OGM'ye tebrik | Video 22.12.2022 | 19:56
Salih Tuna | Erdoğan’ın yerinde olsam en çok ondan korkardım 04:13
Salih Tuna | Erdoğan'ın yerinde olsam en çok ondan korkardım 22.12.2022 | 16:36
Engin Ardıç | Balyoz gibi 02:57
Engin Ardıç | Balyoz gibi 22.12.2022 | 16:33
Mehmet Barlas | Kemal Bey oğluna sahip çıkabilecek mi? 02:46
Mehmet Barlas | Kemal Bey oğluna sahip çıkabilecek mi? 22.12.2022 | 16:30
SON DAKİKA: AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: Türkiye enerjide merkez olacak! | Video 45:01
SON DAKİKA: AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: "Türkiye enerjide merkez olacak!" | Video 22.12.2022 | 16:20
Başkan Erdoğan: Ülkemizi Türkiye Yüzyılı ile zirveye çıkarmakta kararlıyız | Video 10:28
Başkan Erdoğan: "Ülkemizi Türkiye Yüzyılı ile zirveye çıkarmakta kararlıyız" | Video 22.12.2022 | 13:25
Asgari ücret 8.506 TL. oldu! Başkan Erdoğan: Gerek olması halinde ara zam yapabiliriz | Video 19:20
Asgari ücret 8.506 TL. oldu! Başkan Erdoğan: "Gerek olması halinde ara zam yapabiliriz" | Video 22.12.2022 | 12:46
ASGARİ ÜCRET 2023 BELLİ OLDU! Başkan Erdoğan açıkladı! 2023 Asgari ücret net 8.500 TL. oldu | Video 01:09
ASGARİ ÜCRET 2023 BELLİ OLDU! Başkan Erdoğan açıkladı! 2023 Asgari ücret net 8.500 TL. oldu | Video 22.12.2022 | 12:39
SON DAKİKA: Asgari ücret 2023 rakamı belli oldu! Başkan Erdoğan açıkladı: 2023 ASGARİ ÜCRET 8.506 TL! | Video 10:39
SON DAKİKA: Asgari ücret 2023 rakamı belli oldu! Başkan Erdoğan açıkladı: 2023 ASGARİ ÜCRET 8.506 TL! | Video 22.12.2022 | 12:36
Yunanistan insanlık suçu işlemeye devam ediyor! 5 aylık hamile kadın hayatını kaybetti | Video 03:46
Yunanistan insanlık suçu işlemeye devam ediyor! 5 aylık hamile kadın hayatını kaybetti | Video 22.12.2022 | 10:47
Hastane randevusu alıp gitmeyene yaptırım! Sağlık Bakanlığı harekete geçti | Video 02:55
Hastane randevusu alıp gitmeyene yaptırım! Sağlık Bakanlığı harekete geçti | Video 22.12.2022 | 10:44
Asgari ücret bugün açıklanıyor! Başkan Erdoğan rakamı açıklıyor! Asgari ücret ne kadar olacak? | Video 09:17
Asgari ücret bugün açıklanıyor! Başkan Erdoğan rakamı açıklıyor! Asgari ücret ne kadar olacak? | Video 22.12.2022 | 09:19
ASGARİ ÜCRET SON DAKİKA: Başkan Erdoğan bugün açıklıyor! 2023 asgari ücret ne kadar olacak? | Video 02:23
ASGARİ ÜCRET SON DAKİKA: Başkan Erdoğan bugün açıklıyor! 2023 asgari ücret ne kadar olacak? | Video 22.12.2022 | 08:53
Malatya’da iki ayrı ev yangını: 2 çocuk dumandan etkilendi | Video 00:49
Malatya’da iki ayrı ev yangını: 2 çocuk dumandan etkilendi | Video 22.12.2022 | 01:44
SON DAKİKA | Zelenskiy ve Joe Biden’dan ABD’de ortak basın toplantısı | Video 19:36
SON DAKİKA | Zelenskiy ve Joe Biden'dan ABD'de ortak basın toplantısı | Video 22.12.2022 | 01:09

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, ABD'ye yaptığı ilk yurt dışı ziyaretinin ardından geldiği Polonya'da yaptığı açıklamada, "Washington'dan iyi sonuçlarla dönüyoruz" dedi.

VİDEO DEVAM EDİYOR

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, 24 Şubat'ta başlayan Rusya-Ukrayna savaşının ardından ABD'ye düzenlediği ilk yurt dışı ziyaretinin dönüşünde Polonya'da Devlet Başkanı Andrzej Duda ile bir araya gelerek ikili ilişkiler dahil birçok konunun ele alındığı bir görüşme gerçekleştirdi.

Sosyal medya hesabından ABD ziyaretine ilişkin paylaşım yapan Zelenskiy, "Washington'dan iyi sonuçlarla dönüyoruz. Bu şeyler gerçekten çok yardımcı olacak. Ukrayna ve ABD'de 'Patriotlar' dediğimizde, aynı şekilde devletin ve insanların korunması gerektiğini kastediyoruz. Bu sorun Ukrayna için çözüldü. Maddi destek de olacak. Ayrıca başka anlaşmalar da var ve daha sonra bunlardan bahsedeceğiz" ifadelerini kullandı.

ZELENSKİY'DEN BİDEN'A LİDERLİĞİNDEN DOLAYI TEŞEKKÜR

Konuşmasında ABD Başkanı Joe Biden'e teşekkür etmeyi de ihmal etmeyen Zelenskiy, "ABD Başkanı Biden'a, yardımı, uluslararası liderliği ve kazanma kararlılığından dolayı da teşekkür ediyorum. ABD Kongresi'ne, Temsilciler Meclisine, partilere, Ukrayna'yı destekleyen herkese ve en az bizler kadar zaferi isteyenlere minnettarım. Zafer olacak" dedi.

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA