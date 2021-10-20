Zeytin Dalı'ndan kaçmışlardı! Sözde komutan ve örgüt üyeleri yakalandı

Türk Silahlı Kuvvetlerinin düzenlediği ‘Zeytin Dalı’ harekâtından kaçarak, yasa dışı yollar ile ülkeye giren ve sürekli adres ile kılık değiştirdikleri tespit edilen PKK/YPG ve YPJ silahlı terör örgütü üyesi sözde komutan ve militanları, Kocaeli İl Jandarma Komutanlığının düzenlediği operasyon ile yakalandı.