Zeytinburnu sahilinde mazot kirliliği böyle görüntülendi | Video

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Zeytinburnu açıklarında deniz yüzeyini kaplayan mazot tabakası havadan çekilen görüntülerle gözler önün serildi. Limanın çevresinde yoğun olarak denize dökülen mazot havadan kilometrelerce uzaklıktan bile görülebilecek büyüklükte.